Utangaç Müge

Güzel oyuncu Müge Boz, önceki gece bir erkek arkadaşıyla birlikte Bebek'te gezintideydi. Bir ATM'den para çeken Boz ve arkadaşı, flaşlar patlayınca şaşırdı. Müge Boz'un utangaç tavırları ise "Yeni bir aşk mı?" sorusunu akıllara getirdi.