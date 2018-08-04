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Olay pozla gurur duydu

Olay pozla gurur duydu
Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder'in eşi Yolanthe Cabau, önceki gün instagram'da paylaştığı çıplak fotoğrafıyla olay oldu. Güzel yengeye Türkler, "Yenge, bu kadarı da fazla" diye yorum yağdırdı. Yıldız futbolcu ise şu sözleriyle eşini savundu: "Tanıdığım en tatlı ruh. İnsanlar seninle gurur duyduğumu bilmeli."
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  • 04 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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