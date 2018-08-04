Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder'in eşi Yolanthe Cabau, önceki gün instagram'da paylaştığı çıplak fotoğrafıyla olay oldu. Güzel yengeye Türkler, "Yenge, bu kadarı da fazla" diye yorum yağdırdı. Yıldız futbolcu ise şu sözleriyle eşini savundu: "Tanıdığım en tatlı ruh. İnsanlar seninle gurur duyduğumu bilmeli."
Olay pozla gurur duydu
Etiketler: Wesley Sneijder , Yolanthe Cabau , Galatasaray
- 04 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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