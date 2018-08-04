Efsane eğlence

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sahibi Enis Çiftçi,
önceki gün tatil yaptığı Mikonos'ta Amerikalı
78 yaşındaki milyarder James Goldstein
ile...
- 04 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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