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Annesinin girişimiyle zor günler yaşayan , olay sonrası ilk kez görüntülendi. Önceki gece konserinden dönen Hadise, havalimanında seferberlik ilan etti. Şapkasıyla yüzünü gizleyen şarkıcının korumaları, etrafta gazeteci avına çıktı. Ancak flaşlar patladı, Hadise faka bastı

Kaçış Hadisesi

Annesi Gülnihal Açıkgöz'ün girişiminde bulunmasıyla zor zamanlar geçiren Hadise, olayın ardından ilk kez ortaya çıktı. Açıkgöz kardeşlerin para yüzünden tartışması sonucu annelerinin bunalıma girerek intihar etmesi, geçtiğimiz haftaya damga vurmuştu.



KORUMALARI GAZETECİ AVINDA
Annesinin çok sayıda uyku ilacı içerek canına kıymaya çalışmasıyla yıkılan Hadise, önceki gece Kıbrıs konseri dönüşü havalimanında görüntülendi. Sabaha karşı 4'te havalimanından çıkış yapan şarkıcı, objektiflere yakalanmamak için önden korumalarını gönderdi. Korumalarının etrafta gazeteci olmadığını söylemesi üzerine aracına yönelen popçu, flaşların patlamasıyla şoke oldu. ;



'AİLECE ATLATACAĞIZ'
Moralsiz olduğu gözlenen Hadise, şapkasıyla yüzünü gizlemeye çalıştı. planı suya düşen şarkıcı, annesinin intiharı sorulunca ise "Zor bir süreçten geçiyoruz. Biz bunu ailecek atlatacağız" diye konuştu. Ayağındaki sakatlığı devam eden , "Lütfen bizi biraz rahat bırakın" ricasında bulundu. Ayrıca Hadise'nin, annesinin intiharını bir TV programında açıklayan Nur Yerlitaş'a da dava açma hazırlığında olduğu öğrenildi

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  • 30 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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