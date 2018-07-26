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Titiz gelin

Titiz gelin

Beş yıllık aşklarını geçtiğimiz günlerde evlilikle taçlandıran Asena Tuğal ile Şahin Irmak, önceki gün Akmerkez'deydi. Çantasına asılı dezenfektanla dikkat çeken Tuğal, "Biraz hijyen takıntım var" dedi.



Aydın HAMZA

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  • 26 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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