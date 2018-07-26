Titiz gelin

Beş yıllık aşklarını geçtiğimiz günlerde evlilikle taçlandıran Asena Tuğal ile Şahin Irmak, önceki gün Akmerkez'deydi. Çantasına asılı dezenfektanla dikkat çeken Tuğal, "Biraz hijyen takıntım var" dedi.









Aydın HAMZA