Titiz gelin

Beş yıllık aşklarını geçtiğimiz günlerde evlilikle taçlandıran Asena Tuğal ile Şahin Irmak, önceki gün Akmerkez'deydi. Çantasına asılı dezenfektanla dikkat çeken Tuğal, "Biraz hijyen takıntım var" dedi.
Aydın HAMZA
Beş yıllık aşklarını geçtiğimiz günlerde evlilikle taçlandıran Asena Tuğal ile Şahin Irmak, önceki gün Akmerkez'deydi. Çantasına asılı dezenfektanla dikkat çeken Tuğal, "Biraz hijyen takıntım var" dedi.
Aydın HAMZA
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