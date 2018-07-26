Kral karşılama

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un annesi Çiğdem Simavi, Bodrum'da misafirperverliğini konuşturdu. Ailesine ait Divan Hotel'de Tayland Kraliyet Ailesi fertlerini ağırlayan Çiğdem Hanım, Kraliyet Ailesi üyelerinin havalimanından otele ulaşımı için helikopter tuttu.
Önceki akşam da misafirleriyle Divan Hotel'de yemek organize eden Çiğdem Simavi, görüntü alınmaması için de güvenliği devreye soktu.
Önceki akşam da misafirleriyle Divan Hotel'de yemek organize eden Çiğdem Simavi, görüntü alınmaması için de güvenliği devreye soktu.
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