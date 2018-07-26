Serdar Bilgili, yeni yaşını Bodrum Türkbükü'ndeki Garos'da kutladı. Bir süre önce Hakan Uzan'ın eski eşi Özlem Kızılkaya ile aşk yaşayan Bilgili, 56. yaş günü kutlamasında aşk sinyali verdi. Bilgili'nin oyuncu Aslı Mavitan'a gül alması "Yeni aşk mı?" dedirtti.
Aşk süprizi
Etiketler: Serdar Bilgili , Bodrum
- 26 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
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