Yol Durumu
  1. Her şey torun için
  2. Kral karşılama

Aşk süprizi

Aşk süprizi
Serdar Bilgili, yeni yaşını Türkbükü'ndeki Garos'da kutladı. Bir süre önce Hakan Uzan'ın eski eşi Özlem Kızılkaya ile aşk yaşayan Bilgili, 56. yaş günü kutlamasında aşk sinyali verdi. Bilgili'nin oyuncu Aslı Mavitan'a gül alması "Yeni aşk mı?" dedirtti.

Etiketler: ,
  • 26 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ