Hande Ataizi, eski eşi ABD'li gazeteci Benjamin Harvey ve oğlu Leon ile önceki gün Bodrum'da tatile çıktı. Mandarin Oriental'ın plajında güneşlenirken görüntülenen Ataizi, Dan Brown'un 'Başlangıç' kitabını okudu.
Yeniden başlangıç
Etiketler: Hande Ataizi , Benjamin Harvey , Mandarin Oriental , Dan Brown , Bodrum
- 24 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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