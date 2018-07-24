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Yeniden başlangıç

Yeniden başlangıç
Hande Ataizi, eski eşi ABD'li gazeteci Benjamin Harvey ve oğlu Leon ile önceki gün 'da tatile çıktı. 'ın plajında güneşlenirken görüntülenen Ataizi, Dan Brown'un 'Başlangıç' kitabını okudu.

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