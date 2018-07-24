Kendine has eti tuzlama hareketiyle fenomen olan Nusret Gökçe, işindeki başarısının yanı sıra özel yaşamıyla da ABD basınının ilgisini çekti. 35 yaşındaki etçi, önceki gün New York Post'un hazırladığı 'En seksi ve gözde 25 bekar erkek' listesine girdi.
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Haberde övgü dolu sözlerle bahsedilen Gökçe, neden evlenmediği sorulduğunda ise işiyle evli olduğunu söyledi. İstanbul, Bodrum, New York ve Dubai'deki restoranları arasında mekik dokuyan Gökçe, ekledi: "Çok fazla çalışıyorum. Bazen aileme bile yeterli vakti ayıramıyorum. Bu yüzden kız arkadaş için de zamanım yok."
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