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şarkısı 'Sevişelim Mi Dövüşelim Mi?'
ile büyük ilgi
gören Kendi,
ekibini
ve kendi
sini ödüllendirdi. Ekibiyle İspanya'nın eğlence adası İbiza'ya
giden şarkıcı,
7 günlük tatilinde
enerji depoladı.
- 23 Temmuz 2018, Pazartesi
- Gazete
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