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''sini ödüllendirdi

Kendisini ödüllendirdi
Son şarkısı 'Sevişelim Mi Dövüşelim Mi?' ile büyük ilgi gören Kendi, ekibini ve sini ödüllendirdi. Ekibiyle İspanya'nın eğlence adası İbiza'ya giden şarkıcı, 7 günlük tatilinde enerji depoladı.
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  • 23 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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