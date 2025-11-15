İsrail’de Çelik Kubbe paniği: Hem savaşta hem ticarette alt edecek

Çelik Kubbe İsrail'e kabus olmaya devam ediyor. İsrail haber sitesi Nziv, Türkiye'nin Çelik Kubbe'yi genişletme hamlesine dikkat çekti ve "Türkiye Çelik Kubbe'yi yeniliyor ve İsrail'in Demir Kubbe sistemiyle agresif bir şekilde rekabet edecek" dedi.
İSRAİL'DE ÇELİK KUBBE ENDİŞESİ
ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında, Hava Savunma Sistemlerinin devam eden seri üretim projelerine ilave olarak imzalanan yeni sözleşmeye dikkat çeken Nziv, bunun Türkiye'nin son yıllarda yaptığı en büyük güvenlik yatırımı olduğuna dikkat çekti.
"TAMAMEN YERLİ VE MİLLİ"
"Steel Dome, radarları, sensörleri, yapay zekâyı ve çoklu tespit sistemlerini bir araya getiren çok katmanlı bir sistemdir. Tüm bunlar, herhangi bir yabancı ülkeden bağımsız olarak Türkiye'de geliştirilmiştir" diyen İsrail haber sitesi yerli ve milli savunma sanayii hamlelerine dikkat çekti.