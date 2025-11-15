PODCAST CANLI YAYIN

İsrail’de Çelik Kubbe paniği: Hem savaşta hem ticarette alt edecek

Türkiye’nin yerli hava savunma sistemi Çelik Kubbe’de attığı yeni adımlar, İsrail basınında alarm zillerini yeniden çaldı. İsrail haber sitesi Nziv, Ankara’nın savunma teknolojilerinde hızla güçlenerek “Demir Kubbe’ye rakip bir küresel oyuncu” haline geldiğini yazdı. Yerli ve milli Çelik Kubbe’nin Türkiye için etkilerine dikkat çeken Nziv, dünya pazarında İsrail’i tercih etmeyen ülkelerin Türkiye’ ye yöneldiğini belirtti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Çelik Kubbe İsrail'e kabus olmaya devam ediyor. İsrail haber sitesi Nziv, Türkiye'nin Çelik Kubbe'yi genişletme hamlesine dikkat çekti ve "Türkiye Çelik Kubbe'yi yeniliyor ve İsrail'in Demir Kubbe sistemiyle agresif bir şekilde rekabet edecek" dedi.

Nziv, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüNziv, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

İSRAİL'DE ÇELİK KUBBE ENDİŞESİ

ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında, Hava Savunma Sistemlerinin devam eden seri üretim projelerine ilave olarak imzalanan yeni sözleşmeye dikkat çeken Nziv, bunun Türkiye'nin son yıllarda yaptığı en büyük güvenlik yatırımı olduğuna dikkat çekti.

Çelik Kubbe, AAÇelik Kubbe, AA

"TAMAMEN YERLİ VE MİLLİ"

"Steel Dome, radarları, sensörleri, yapay zekâyı ve çoklu tespit sistemlerini bir araya getiren çok katmanlı bir sistemdir. Tüm bunlar, herhangi bir yabancı ülkeden bağımsız olarak Türkiye'de geliştirilmiştir" diyen İsrail haber sitesi yerli ve milli savunma sanayii hamlelerine dikkat çekti.

Başkan Erdoğan, ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi'nde düzenlenen ''Çelik Kubbe Teslimatları Töreni''ne katıldı, 08.2025,AABaşkan Erdoğan, ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi'nde düzenlenen ''Çelik Kubbe Teslimatları Töreni''ne katıldı, 08.2025,AA

"RAKİP TÜRKİYE"

İsrail haber sitesi ayrıca, "Plan başarılı olursa Anlara küresel savunma pazarında doğrudan bir rakip haline gelecek. Türkiye ayrıca insansız hava aracı ve füze saldırılarına karşı daha güçlü bir bağışıklık kazanacak." dedi.

Çelik Kubbe, AAÇelik Kubbe, AA

O MASALARDA SADECE TÜRKİYE VAR

İsrail Çelik Kubbe'nin Türkiye'ye etkilerini vurgularken bir yandan da savunma sanayii pazarında tercih edilir bir sistem olacağına dikkat çekti ve "Ayrıca İsrail'in satışının kısıtlı olduğu Afrika, Orta Asya ve Arap dünyasına da Türk sisteminin satılması söz konusu olabilir." dedi.

Çelik Kubbe dünya basınında: İsrail yakın takipte! Başkan Erdoğan’ın o sözleri gündem olduÇelik Kubbe dünya basınında: İsrail yakın takipte! Başkan Erdoğan’ın o sözleri gündem oldu

