İsrail’de Çelik Kubbe paniği: Hem savaşta hem ticarette alt edecek

İsrail haber sitesi ayrıca, "Plan başarılı olursa Anlara küresel savunma pazarında doğrudan bir rakip haline gelecek. Türkiye ayrıca insansız hava aracı ve füze saldırılarına karşı daha güçlü bir bağışıklık kazanacak." dedi.

Çelik Kubbe, AA

O MASALARDA SADECE TÜRKİYE VAR

İsrail Çelik Kubbe'nin Türkiye'ye etkilerini vurgularken bir yandan da savunma sanayii pazarında tercih edilir bir sistem olacağına dikkat çekti ve "Ayrıca İsrail'in satışının kısıtlı olduğu Afrika, Orta Asya ve Arap dünyasına da Türk sisteminin satılması söz konusu olabilir." dedi.