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Her işin dramı!

Her işin dramı!
Eşi Yaşar İpek'le 'a demir atan Seren Serengil, önceki akşam Türkbükü'nde alışveriş yaptı. Sanatçı, kendisi için sandalet aldı. "Evimde 150 çift ayakkabım var" diyen Serengil'i eşi alışveriş boyunca kapıda bekledi.
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  • 21 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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