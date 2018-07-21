Her işin dramı!

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'a
demir atan Seren Serengil,
önceki akşam
Türkbükü'nde
alışveriş yaptı.
Sanatçı, kendisi
için sandalet
aldı. "Evimde 150 çift ayakkabım var"
diyen
Serengil'i
eşi alışveriş
boyunca kapıda
bekledi.
- 21 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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