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Anlamsız kaçış!

, önceki akşam aşkı ’yla görüntü vermemek için çabaladı. Ancak eski mankenin çabası sonuçsuz kaldı

Anlamsız kaçış!
Eski manken Deniz Akkaya, önceki akşam gazetecilerle köşe kapmaca oynadı. Bir yıldır aşk yaşadığı tekstilci Gökmen Şeynova ile Etiler Papermoon'da eğlenen Akkaya, görüntü vermemek için akla karayı seçti. Güvenlik görevlilerini devreye sokan sunucunun bu hareketine bir anlam verilemedi.


Halil ÇİLİNGİR
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  • 19 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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