Anlamsız kaçış!

Eski manken Deniz Akkaya, önceki akşam gazetecilerle köşe kapmaca oynadı. Bir yıldır aşk yaşadığı tekstilci Gökmen Şeynova ile Etiler Papermoon'da eğlenen Akkaya, görüntü vermemek için akla karayı seçti. Güvenlik görevlilerini devreye sokan sunucunun bu hareketine bir anlam verilemedi.





Halil ÇİLİNGİR