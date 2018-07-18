Ustayı andılar

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müzikali
önceki akşam
sanatçının 100. doğum gününde
Harbiye'de
beğeniye
sunuldu. Şevval Sam
'ın
sahnelediği
müzikali
Senar'ın kızı Feraye Işıl
da
izledi.
- 18 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
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