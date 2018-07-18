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Ustayı andılar

Ustayı andılar
Müzeyyen Senar müzikali önceki akşam sanatçının 100. doğum gününde Harbiye'de beğeniye sunuldu. 'ın sahnelediği müzikali Senar'ın kızı Feraye Işıl da izledi.
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  • 18 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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