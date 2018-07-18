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Bebeto'dan şov

Bebetodan şov
Popçu Burak Kut, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Ünlü şarkıcı, önceki gün eşi Cansen Yeni ve kızları Aden ile Gündoğan'daki Casa Costa Otel'in plajındaydı. 44 yaşındaki popçu, eşiyle jet-ski'ye atlayıp denizde adeta şov yaptı.
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  • 18 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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