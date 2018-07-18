Popçu Burak Kut, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Ünlü şarkıcı, önceki gün eşi Cansen Yeni ve kızları Aden ile Gündoğan'daki Casa Costa Otel'in plajındaydı. 44 yaşındaki popçu, eşiyle jet-ski'ye atlayıp denizde adeta şov yaptı.
Bebeto'dan şov
Etiketler: Burak Kut , Cansen Yeni , Bodrum
- 18 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
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