Son albümü 'Yeni Aşkım' ile beğeni toplayan Sibel Can, konserden konsere koşacak. Sanatçı, Kerki Production ve Solfej Organizasyon'un düzenlediği turneyle Ege sahillerini gezecek. Can'ın konser maratonu bu akşam Ayvalık Amfi Tiyatro'da başlıyor. Maraton, 20 Ağustos'ta Datça'da sona erecek.
Konser kraliçesi
Can; Çeşme, Bodrum, Kuşadası ve Datça’da da sahne alacak.
- 17 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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