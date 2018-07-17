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kraliçesi

Can; Çeşme, , Kuşadası ve Datça’da da sahne alacak.

Konser kraliçesi
Son albümü 'Yeni Aşkım' ile beğeni toplayan Sibel Can, den konsere koşacak. Sanatçı, Kerki Production ve Solfej Organizasyon'un düzenlediği turneyle Ege sahillerini gezecek. Can'ın konser maratonu bu akşam Ayvalık Amfi Tiyatro'da başlıyor. Maraton, 20 Ağustos'ta Datça'da sona erecek.
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