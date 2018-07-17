Geçtiğimiz hafta İtalya'da motosiklet kazası geçiren George Clooney, tam olarak iyileşemedi. Yürümekte zorluk çeken dünyaca ünlü yıldıza gözü gibi bakan eşi Amal Clooney, çareyi kemik suyu çorbasında buldu. Güzel avukat, çorba tarifini ise dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz'den aldı.
İlik gibi bakım
Etiketler: George Clooney , Amal Clooney , mehmet öz , İtalya
- 17 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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