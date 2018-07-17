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İlik gibi bakım

İlik gibi bakım
Geçtiğimiz hafta İtalya'da motosiklet kazası geçiren George Clooney, tam olarak iyileşemedi. Yürümekte zorluk çeken dünyaca ünlü yıldıza gözü gibi bakan eşi Amal Clooney, çareyi kemik suyu çorbasında buldu. Güzel avukat, çorba tarifini ise dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz'den aldı.
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