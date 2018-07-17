Dostluk pekişti!

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ile ayrılır ayrılmaz Mehmet Dinçerler'le
yakınlaştığı konuşulan Yasemin Şefkatli'nin
işadamıyla dostluğu
pekişti! Tatlıses'le 1 yıllık aşkı
geçtiğimiz
ay biten manken,
Dinçerler'i sosyal
medyada takibe alıp "Eski dostuz"
demişti.
Şu sıralar Çeşme'de
olan ikilinin, hep aynı
mekanlarda olması
akılları karıştırdı! Mehmet Dinçerler
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