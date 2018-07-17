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Dostluk pekişti!

Dostluk pekişti!
İdo Tatlıses ile ayrılır ayrılmaz Mehmet Dinçerler'le yakınlaştığı konuşulan Yasemin Şefkatli'nin işadamıyla dostluğu pekişti! Tatlıses'le 1 yıllık aşkı geçtiğimiz ay biten manken, Dinçerler'i sosyal medyada takibe alıp "Eski dostuz" demişti. Şu sıralar Çeşme'de olan ikilinin, hep aynı mekanlarda olması akılları karıştırdı!



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