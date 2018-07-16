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Yıldız anne

Yıldız anne
Yıldız Asyalı, sezonu 'da açtı. 2 yaşındaki kızı Ayşe Mira ile önceki gün Gümüşlük'te denize giren 37 yaşındaki oyuncu, fit haliyle dikkat çekti.
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  • 16 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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