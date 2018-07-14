Terapist Nil

Müzik dünyasının renkli isimlerinden Nil Karaibrahimgil, 2018 yazını yeni single'ı "İyi ki" ile karşıladı. Bugün piyasaya çıkan şarkının iki versiyonunu hazırlayan popçu, "Klipte, bir grup terapisti olmayı hayal ettim. Dansın iyileştirici gücüne inanıyorum" dedi