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Ana-oğul uyumu

Ana-oğul uyumu
Geçtiğimiz gün eski eşi Benjamin Harvey'den olan oğlu Leon'la Bodrum'a giden Hande Ataizi'nin keyfine diyecek yok. Minik oğluyla evinin bahçesinde bu pozu veren 44 yaşındaki oyuncunun, Leon'la sergilediği şapkalı uyum gözden kaçmadı.
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  • 14 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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