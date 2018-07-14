Geçtiğimiz gün eski eşi Benjamin Harvey'den olan oğlu Leon'la Bodrum'a giden Hande Ataizi'nin keyfine diyecek yok. Minik oğluyla evinin bahçesinde bu pozu veren 44 yaşındaki oyuncunun, Leon'la sergilediği şapkalı uyum gözden kaçmadı.
Ana-oğul uyumu
Etiketler: Benjamin Harvey , Hande Ataizi , Bodrum
- 14 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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