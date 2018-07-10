İngiliz Kraliyeti'ne gelin giden Meghan Markle'ın aile bireyleri baş ağrıtmaya devam ediyor. Daha önce Meghan'ın babası Thomas, kızı hakkında 7 bin 500 pound karşılığında röportaj verirken şimdi de yeni gelinin amca oğlu Tyler Dooley ortalığı karıştırdı.
Kaliforniya'da yaşayan ve bir kenevir çiftliği sahibi olan Dooley, serasına "Kraliyet Bahçesi" adını verdi. Bu haber Buckingham'da tepki çekti.
Prens William ve Kate Middelton'un üçüncü çocuğu Louis, dün vaftiz edilirken amcası Prens Harry yeğenine hediye olarak 8 bin pound (50 bin TL) ödeyerek Winnie the Pooh kitabının ilk baskısını hediye etti.
Kaliforniya'da yaşayan ve bir kenevir çiftliği sahibi olan Dooley, serasına "Kraliyet Bahçesi" adını verdi. Bu haber Buckingham'da tepki çekti.
Prens William ve Kate Middelton'un üçüncü çocuğu Louis, dün vaftiz edilirken amcası Prens Harry yeğenine hediye olarak 8 bin pound (50 bin TL) ödeyerek Winnie the Pooh kitabının ilk baskısını hediye etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.