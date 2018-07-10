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Kraliyet bahçesi

Kraliyet bahçesi
İngiliz Kraliyeti'ne gelin giden 'ın aile bireyleri baş ağrıtmaya devam ediyor. Daha önce Meghan'ın babası Thomas, kızı hakkında 7 bin 500 pound karşılığında röportaj verirken şimdi de yeni gelinin amca oğlu Tyler Dooley ortalığı karıştırdı.


Kaliforniya'da yaşayan ve bir kenevir çiftliği sahibi olan Dooley, serasına "Kraliyet Bahçesi" adını verdi. Bu haber Buckingham'da tepki çekti.



ve Kate Middelton'un üçüncü çocuğu Louis, dün vaftiz edilirken amcası yeğenine hediye olarak 8 bin pound (50 bin TL) ödeyerek Winnie the Pooh kitabının ilk baskısını hediye etti.
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