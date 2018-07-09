Kokoreç beach

Güzel oyuncu Açalya Samyeli Danoğlu ile işadamı eşi Erman Ademoğlu, geçtiğimiz günlerde tatil için İspanya'nın gözde adası İbiza'ya gitti. Avrupa'nın en pahalı tatil mekanlarından olan adadaki çılgın partilerde eğlenen ikili, dünya mutfağının lezzetlerini tatmak yerine Türk mutfağından şaşmadı. Ünlü çift, Ushuaia İbiza Beach Hotel'de sunulan kokoreç ve uykulukla ziyafet çekti.
Ademoğlu, bu anları Instagram'da paylaşarak da kokoreçin Türkiye'den 4 bin 200 kilometre uzaklıktaki İbiza'da da revaçta olduğunu gözler önüne serdi... Ünlü çift İspanya'nın İbiza adasındaki tatilerinin ilk günlerinde geceleği 5 bin TL olan Nobu Otel'de kalırken sonraki günlerinde geceliği 7 bin TL'ye kadar çıkan Ushuaia Otel'den görüntüler paylaştı.
Açalya Samyeli ve Erman Ademoğlu çifti, İbiza'da kokoreçin yanı sıra bölgenin en lüks restoranı olan Blue Marin'e de gitmeyi ihmal etmedi.
Ademoğlu, bu anları Instagram'da paylaşarak da kokoreçin Türkiye'den 4 bin 200 kilometre uzaklıktaki İbiza'da da revaçta olduğunu gözler önüne serdi... Ünlü çift İspanya'nın İbiza adasındaki tatilerinin ilk günlerinde geceleği 5 bin TL olan Nobu Otel'de kalırken sonraki günlerinde geceliği 7 bin TL'ye kadar çıkan Ushuaia Otel'den görüntüler paylaştı.
Açalya Samyeli ve Erman Ademoğlu çifti, İbiza'da kokoreçin yanı sıra bölgenin en lüks restoranı olan Blue Marin'e de gitmeyi ihmal etmedi.
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