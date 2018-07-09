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4 yıldır emziriyorum

4 yıldır emziriyorum
Milyarder iş adamı Bernie Ecclestone'un kızı Tamara ezberleri bozan bir itirafta bulundu. Kızı Sophia'nın dördüncü yaş gününü kutlayan milyarder kadın "Kızımı 4 yıldır emzirdim. Bunun en sağlıklı yöntem olduğunu biliyorum. Ama artık bırakıyoruz" dedi.


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  • 09 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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