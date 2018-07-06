Manken Elif Ece Uzun, önceki gün İstMarina AVM'deydi. Sık sık yurt dışı seyahatlerine çıkan Uzun, yakında İngiltere'ye gideceğini söyledi. Güzel model, kardeşiyle birlikte çıkacağı tatil öncesinde de mağazaları gezip bol bol alışveriş yaptı.
İngiltere yolcusu
Etiketler: İngiltere , AVM , Elif Ece Uzun
- 06 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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