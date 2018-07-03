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Milli Yüzücüler
Yılın yorgunluğunu Bozburun'da atan ile eşi , sudan çıkmaz oldu. İkili, önceki gün de minik kızları Eliz'le deniz keyfi yaptı. Özerkan, bu anları ise "Ailecek fena yüzeriz" notuyla paylaşıp güldürdü.
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