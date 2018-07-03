Yılın yorgunluğunu Bozburun'da atan Eda Özerkan ile eşi Timur Acar, sudan çıkmaz oldu. İkili, önceki gün de minik kızları Eliz'le deniz keyfi yaptı. Özerkan, bu anları ise "Ailecek fena yüzeriz" notuyla paylaşıp güldürdü.
Etiketler: Milli Yüzücüler , eda özerkan , Timur Acar
- 03 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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