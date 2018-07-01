İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'a, Amerikalı R&B ve Soul müzik sanatçısı Marvin Gaye'nin "Let's Get It On" parçasından alıntı yaptığı gerekçesiyle dava açıldı. Sheeran'ın müzik listelerinde bir numara olan "Thinking Out Loud" şarkısında, Gaye'nin 1973 yılında çıkış yapan "Let's Get It On" parçasının "melodi, ritim, davul, bas, koro, tempo" açısından bazı bölümlerini kullandığı savunuldu. Gaye'nin şarkısının kopya hakkının üçte birine sahip Structured Asset Sales şirketi tarafından açılan davada, Sheeran'ın, parçadan izinsiz alıntı yaptığı gerekçesiyle 100 milyon dolar tazminat ödemesi istendi.
100 milyon dolar
Etiketler: Get It , Ed Sheeran
- 01 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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