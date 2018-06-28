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Tepetaklak!

Belindeki karton kabzalı mantar tabancasıyla hava atan Çilingiroğlu, yere kapaklanarak karizmayı çizdirdi.

Tepetaklak!
Spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'tan olan oğlu Hüseyin Kaya, önceki gün 'da tepetaklak oldu. Babasıyla Mavi Otel'den çıkıp scooter'ı ile gezen , kendini yerde buldu. Taşa takılan 12 yaşındaki Çilingiroğlu, bir süre yerden kalkamadı. Çilingiroğlu'nun imdadına çevredekiler koştu.




, 10 gün Bodrum'da tatil yapacak.
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  • 28 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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