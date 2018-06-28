Spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'tan olan oğlu Hüseyin Kaya, önceki gün Bodrum'da tepetaklak oldu. Babasıyla Mavi Otel'den çıkıp scooter'ı ile gezen Hüseyin Kaya, kendini yerde buldu. Taşa takılan 12 yaşındaki Çilingiroğlu, bir süre yerden kalkamadı. Çilingiroğlu'nun imdadına çevredekiler koştu.
Kaya Çilingiroğlu, 10 gün Bodrum'da tatil yapacak.
Kaya Çilingiroğlu, 10 gün Bodrum'da tatil yapacak.
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