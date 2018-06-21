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Bilinç'elti'!

ABD’li oyuncu , ile evlendi. Kraliyet Ailesi’ne gelin gitti. Royal Ascot At Yarışları’nda arz-ı endam etti! Giydiği kıyafetle elti Kate’e benzetildi. Onu görenler “Hareketleri bile onun aynısı” dedi. Ancak modacılar bin 350 sterlin (yaklaşık 8 bin 300 TL) değerindeki elbiseyi beğenmedi!

Bilinçelti!
Meghan Markle, aşkları ve filmleri ile dikkat çekti. Ancak ile evlenince dünyası değişti. unvanını alıp Kraliyet Ailesi'nin yeni gözdesi haline geldi. 19 Mayıs Cumartesi günü rüya gibi bir düğünle dünya evine giren 'ın katıldığı etkinlikler hız kesmeden devam etti. Sussex Düşesi şimdi de eşi ile birlikte ilk kez Royal Ascot At Yarışları etkinliğinde arz-ı endam etti. 36 yaşındaki Düşes'in stili, moda uzmanları ve sosyal medya kullanıcıları tarafından tepeden tırnağa incelendi. 'de 300 yıldır düzenlenen Royal Ascot At Yarışları'nın en dikkat çeken objesinin şapkalar olduğu belirtildi.



A'DAN Z'YE AYNISI!
Bu nedenle Markle da tüm ilgiyi şapkasına çekmek için harekete geçti. Philip Treacy'nin elinden çıkma siyah-beyaz şapka tercih etti. Düşes şapkasıyla Givenchy imzalı beyaz bir gömlek elbise kombinledi. Eski oyuncu, bin 350 sterlin (yaklaşık 8 bin 300 TL) değerindeki yeşil altından küpeleriyle kıyafetini renklendirdi. Ancak Meghan'ın bu hali daha aileye katıldığı ilk günden bu yana artık iyiden iyiye bir moda ikonu haline gelen 'la kıyas edildi. Meghan, elbisesi ve hali ile Middleton'a benzetildi. İngiliz medyası Meghan'ın, Kate'i taklit ettiğini söyledi. Meghan'ın elbisesi Kate Middleton'ın giyindiği Dolce&Gabbana tasarımı kıyafeti ile eşleştirildi. Kıyafeti eleştiri yağmurunun hedefindeydi. Birçok kişi ise Markle'ın kıyafetinin "üzerinden döküldüğünü" ileri sürdü.


Markle, stiliyle 'ün My Fair Lady (Benim Güzel Meleğim) filmindeki haline de benzetildi.
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  • 21 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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