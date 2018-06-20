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kabinde

Patron kabinde
Şarkıcı Berksan, önceki gün sahibi olduğu Türkbükü Çilek Beach'te sahne aldı. DJ kabinine geçen popçu, hareketli parçalarla hayranlarını coşturdu. Başarılı sanatçı, daha sonra ortağı İbrahim Çakmak ile objektiflere böyle poz verdi.
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  • 20 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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