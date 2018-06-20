Patron kabinde

Şarkıcı Berksan, önceki gün sahibi olduğu Türkbükü Çilek Beach'te sahne aldı. DJ kabinine geçen popçu, hareketli parçalarla hayranlarını coşturdu. Başarılı sanatçı, daha sonra ortağı İbrahim Çakmak ile objektiflere böyle poz verdi.