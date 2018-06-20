Şarkıcı Berksan, önceki gün sahibi olduğu Türkbükü Çilek Beach'te sahne aldı. DJ kabinine geçen popçu, hareketli parçalarla hayranlarını coşturdu. Başarılı sanatçı, daha sonra ortağı İbrahim Çakmak ile objektiflere böyle poz verdi.
Patron kabinde
Etiketler: Türkbükü Çilek Beach , Patron , Şarkıcı Berksan , İbrahim Çakmak
- 20 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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