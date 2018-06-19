Başrolde kriz

Başrollerinde Sinem Kobal, Engin Altan Düzyatan, Burcu Kara, Cemal Hünal, Gürgen Öz ve Sedef Avcı gibi isimlerin yer aldığı 'Romantik Komedi 3' filmi, başlamadan bitti. Yapımcının filmden yeterli kazancı elde edemeyeceği düşüncesiyle diğer projesine para yatırdığı iddiası fos çıktı. Filmin rafa kaldırılmasının asıl nedeninin oyuncularının kaprisleri olduğu öğrenildi. Oyuncuların ikinci filmde aldıkları ücretin üç-dört katını istemeleri, afişte ve jenerikte kimin isminin önce yazılacağı, "Birinci sırada yazılmazsam ben oynamam" gibi tutumlar bardağı taşıran son damla oldu. Oyuncuların ve menajerlerin gişeden pay istemesi de iddiaya göre yapımcıyı çıldırttı.
ASTRONOMiK ÜCRET TALEBi!
Başta kendisine ait karavan gibi sınırsız talepte bulunan Kobal ve Gürgen Öz olmak üzere oyuncuların istekleri projeyi iptal ettirdi. Bunun üzerine bütçesi bir önceki filmin 3 katına çıkan 'Romantik Komedi 3'ten 1 hafta önce vazgeçildi. Bu arada 28 Haziran'da start verilmesi planlanan filmin kadrosunda diğer iki filmde rol alan Engin Altan Düzyatan, 'Diriliş Ertuğrul'daki rolü nedeniyle yer almayacaktı.
SİNEM İLE GÜRGEN GERGİNLİĞİ!
Kendine özel karavan tahsis edilmesini isteyen Sinem Kobal, adının da afişte baş sırada yazılmasını talep etti. Bunu gören Gürgen Öz de iddiaya göre aynı taleplerde bulununca setteki kriz büyüdü!
ASTRONOMiK ÜCRET TALEBi!
Başta kendisine ait karavan gibi sınırsız talepte bulunan Kobal ve Gürgen Öz olmak üzere oyuncuların istekleri projeyi iptal ettirdi. Bunun üzerine bütçesi bir önceki filmin 3 katına çıkan 'Romantik Komedi 3'ten 1 hafta önce vazgeçildi. Bu arada 28 Haziran'da start verilmesi planlanan filmin kadrosunda diğer iki filmde rol alan Engin Altan Düzyatan, 'Diriliş Ertuğrul'daki rolü nedeniyle yer almayacaktı.
SİNEM İLE GÜRGEN GERGİNLİĞİ!
Kendine özel karavan tahsis edilmesini isteyen Sinem Kobal, adının da afişte baş sırada yazılmasını talep etti. Bunu gören Gürgen Öz de iddiaya göre aynı taleplerde bulununca setteki kriz büyüdü!
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