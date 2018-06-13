Hayat adil davranmadı

Yıllar bazılarına iyi, bazılarına ise kötü davranıyor... Hollyywood'un efsane filmlerinden Top Gun'ın başrolündeki iki isim de bunun en iyi kanıtı... 1986 yılında çekilen efsane filmin yıldızları Tom Cruise ve Kelly McGillis için 32 sene son derece farklı geçti. Filmde Top Gun onur ödülünü almak için mücadele veren Pete Mitchell adlı pilotu canlandıran Cruise, 55 yaşına gelse de fit vücudu ve yakışıklılığından hiçbir şey kaybetmedi. Ancak Top Gun'da sevgilisini canlandıran ve Charlie Blackwood karakteriyle o dönem erkeklerin rüyalarını süsleyen Kelly McGillis, o kadar şanslı değildi. Kaliforniya'da bir marketten çıkarken görüntülenen 60 yaşındaki ünlü yıldızı görenler, tanımakta güçlük çekti. Aradan geçen zamanda bir hayli kilo alan ABD'li oyuncu, bu görüntüsüyle "32 sene önce Tom Cruise ile iki sevgiliyi oynadılar. Kelly McGillis, şimdi bir film çekseler ancak Tom'un annesi rolünü oynayabilir" yorumları yapıldı.
32 yıl önce erkeklerin gözdesi olan ABD'li oyuncu, aradan geçen zamanda bambaşka bir hale büründü.
KELLY MCGILLIS 60 YAŞINDA 3 EVLİLİK YAPTI
TOM CRUISE 55 YAŞINDA 3 EVLİLİK YAPTI
32 yıl önce erkeklerin gözdesi olan ABD'li oyuncu, aradan geçen zamanda bambaşka bir hale büründü.
KELLY MCGILLIS 60 YAŞINDA 3 EVLİLİK YAPTI
TOM CRUISE 55 YAŞINDA 3 EVLİLİK YAPTI
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