Dusco Tosic, Beşiktaş'tan Çin'e transfer olsa da eşi Jelena Karleusa, İstanbul'dan kopamadı. Önceki gün ülkemize gelen güzel yenge, lüks dairesinin bulunduğu Zorlu Center'da renkli pozlar verdi.
İstanbul yengesi
Etiketler: Jelena Karleusa , İstanbul , zorlu center , Çin , Beşiktaş
- 10 Haziran 2018, Pazar
- Gazete
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