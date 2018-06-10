;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Aşka tatil yaramadı
  2. Denizkızları

yengesi

İstanbul yengesi
Dusco Tosic, 'tan 'e transfer olsa da eşi Jelena Karleusa, İstanbul'dan kopamadı. Önceki gün ülkemize gelen güzel yenge, lüks dairesinin bulunduğu 'da renkli pozlar verdi.

Etiketler: , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ