Amal aşka geldi

George Clooney ile evlenerek hemcinslerini kıskandıran Amal Clooney, özel hayatıyla ilgili konuşmama kuralını önceki akşam bozdu. Aktör eşinin Amerikan Film Enstitüsü Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne layık görülmesi vesilesiyle Hollywood'daki törende konuşma yapan avukat, "Onu tanımadan önce evde kaldığımı kabullenmeye başlamıştım" dedi.
Amal Clooney, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ayrıyken uyuyamıyordum ve mesajlarını veya çantama sakladığı mektupları okurken gülüp başımı yana eğiyormuşum. Beş yıl sonra bunların hiçbiri değişmedi. O, benim eksiksiz hayranlığıma sahip olan, aynı zamanda gülüşüyle her seferinde kalbimi eriten kişi. Aşkım, seninle bulduğum şey, var olduğunu her zaman umduğum büyük aşk."
Amal Clooney, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ayrıyken uyuyamıyordum ve mesajlarını veya çantama sakladığı mektupları okurken gülüp başımı yana eğiyormuşum. Beş yıl sonra bunların hiçbiri değişmedi. O, benim eksiksiz hayranlığıma sahip olan, aynı zamanda gülüşüyle her seferinde kalbimi eriten kişi. Aşkım, seninle bulduğum şey, var olduğunu her zaman umduğum büyük aşk."
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