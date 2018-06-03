Sadece 2 yıl önce birçok replika mücevher kullanan Meghan Markle için artık 'Elmas Düşesi' yorumları yapılmaya başlandı. İngiltere tahtının altıncı sıradaki varisi Prens Harry ve Meghan Markle, 19 Mayıs tarihinde St. George's Şapeli'nde gerçekleşen düğünle dünya evine girdi. Düğünün öncesinde ve sonrasında, gelin ile damada hediye edilen takılar ve İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in katkılarıyla, Markle'ın sahip olduğu mücevherlerinin değerinin 1 milyon sterlini (yaklaşık 6 milyon Türk lirası) bulduğu öğrenildi. Markle'ın en önemli mücevherleri arasında Prenses Diana'nın pırlantaları ile yapılan nişan yüzüğü, Kraliçe Elizabeth tarafından ödünç verilen bir taç ve elmaslarla kaplı özel tasarım bilekliği bulunuyor. Bu arada evli çift, kraliyet kuralları gereği şirketlerin ürünlerini ve tanıtım amaçlı gönderdiği, 7 milyon sterlin (40 milyon Türk lirası) değerindeki hediyeleri ise iade etmişti. İşte, evlendikten sonra Sussex Düşesi ünvanını alan Markle'ın mücevher koleksiyonunun önemli parçaları ve değerleri...
(Fotoğrafı büyütmek için üzerine tıklayınız)
(Fotoğrafı büyütmek için üzerine tıklayınız)
kalan karakter 1000
yahu amma gündemi meşgul ettiler kimmiş bunlar acaba türkiyede bunları tanıyan merak eden bir kişi çıkarmı prens prensesmiş kim sallar
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.