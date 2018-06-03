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Elmas Düşesi!
Sadece 2 yıl önce birçok replika mücevher kullanan için artık '' yorumları yapılmaya başlandı. tahtının altıncı sıradaki varisi ve Meghan Markle, 19 Mayıs tarihinde St. George's Şapeli'nde gerçekleşen düğünle dünya evine girdi. Düğünün öncesinde ve sonrasında, gelin ile damada hediye edilen takılar ve İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in katkılarıyla, Markle'ın sahip olduğu mücevherlerinin değerinin 1 milyon sterlini (yaklaşık 6 milyon Türk lirası) bulduğu öğrenildi. Markle'ın en önemli mücevherleri arasında 'nın pırlantaları ile yapılan nişan yüzüğü, tarafından ödünç verilen bir taç ve elmaslarla kaplı özel tasarım bilekliği bulunuyor. Bu arada evli çift, kraliyet kuralları gereği şirketlerin ürünlerini ve tanıtım amaçlı gönderdiği, 7 milyon sterlin (40 milyon Türk lirası) değerindeki hediyeleri ise iade etmişti. İşte, evlendikten sonra Sussex Düşesi ünvanını alan Markle'ın mücevher koleksiyonunun önemli parçaları ve değerleri...


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YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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g&#252;rcan gürcan

yahu amma gündemi meşgul ettiler kimmiş bunlar acaba türkiyede bunları tanıyan merak eden bir kişi çıkarmı prens prensesmiş kim sallar

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 03.06.2018 07:25
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