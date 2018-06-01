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Hüzne Mola

Hüzne Mola
Sempatik oyuncu Ezgi Mola'dan alkışlık hareket... Ünlü oyuncu, önceki gün 'Suriyeli ve diğer için Şartlı Eğitim Yardımı Programı' kapsamında Sultanbeyli'deki Yıldırım Beyazıt Geçici Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti. UNİCEF elçisi oyuncu, merkezde eğitim alan mülteci çocuklarla fotoğraf çektirip onlara moral verdi.

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