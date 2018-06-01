Sempatik oyuncu Ezgi Mola'dan alkışlık hareket... Ünlü oyuncu, önceki gün 'Suriyeli ve diğer mülteci çocuklar için Şartlı Eğitim Yardımı Programı' kapsamında Sultanbeyli'deki Yıldırım Beyazıt Geçici Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti. UNİCEF elçisi oyuncu, merkezde eğitim alan mülteci çocuklarla fotoğraf çektirip onlara moral verdi.
Hüzne Mola
Etiketler: Ezgi Mola , mülteci çocuklar , eğitim merkezi
- 01 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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