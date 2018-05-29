Leopar şehre indi!

Marjinal kıyafetleriyle sürekli gündem olan Lady Gaga, geleneğini bozmadı. 32 yaşındaki yıldız, önceki akşam New York'ta objektiflere takıldı. Leopar desenli uzun paltosunu yine leopar desenli diz üstü çizmeleriyle tamamlayan Lady Gaga, bu görüntüsüyle yine şaşkınlık yarattı. Ünlü yıldız için "Lady Gaga, tıpkı şehre inen bir leopar gibi görünüyor" esprisi yapıldı.
Lady Gaga, leopar desenli paltosunu yine leopar desenli çizmeleri ile tamamladı.
Lady Gaga, leopar desenli paltosunu yine leopar desenli çizmeleri ile tamamladı.
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