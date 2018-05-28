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İMSAKİYE RAMAZAN
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Yıllar Irina’ya yaradı

Yıllar Irina’ya yaradı
Dünyanın en güzel kadınları arasında gösterilen Irina Shayk, eski görüntüsüyle yine gündemde. 37 yaşındaki Rus modelin, henüz 16 yaşındayken çekilen fotoğrafı sosyal medyayı salladı.
Şimdi 32 yaşında olan 'ın aradan geçen yıllarda çok daha güzelleşmiş olması, "Yıllar Rus güzele yaramış" dedirtti. Bu arada Irina Shayk'ta estetik olup olmadığına dair de farklı yorumlar var.


2002


2018
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  • 28 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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