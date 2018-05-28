Yıllar Irina’ya yaradı

Dünyanın en güzel kadınları arasında gösterilen Irina Shayk, eski görüntüsüyle yine gündemde. 37 yaşındaki Rus modelin, henüz 16 yaşındayken çekilen fotoğrafı sosyal medyayı salladı.
Şimdi 32 yaşında olan Irina Shayk'ın aradan geçen yıllarda çok daha güzelleşmiş olması, "Yıllar Rus güzele yaramış" dedirtti. Bu arada Irina Shayk'ta estetik olup olmadığına dair de farklı yorumlar var.
2002
2018
Şimdi 32 yaşında olan Irina Shayk'ın aradan geçen yıllarda çok daha güzelleşmiş olması, "Yıllar Rus güzele yaramış" dedirtti. Bu arada Irina Shayk'ta estetik olup olmadığına dair de farklı yorumlar var.
2002
2018
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