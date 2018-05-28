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İMSAKİYE RAMAZAN
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Alessandra hızlı çıktı!

Alessandra hızlı çıktı!
Önceki ay 10 yıllık nişanlısı Jamie Mazur'la ayrıldığını açıklayarak şoke eden Alessandra Ambrosio, aşk hayatıyla yine gündemde. Victoria's Secret'ın 2 çocuk annesi 37 yaşındaki meleği, önceki gün ABD'li film yapımcısı Raul Guterres ile 'ta görüntülendi. Birkaç hafta önce de yemek yiyen ikilinin, aşk yaşadığı söyleniyor.
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  • 28 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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