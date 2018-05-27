Parayı veren sapık serbest kaldı

Hakkındaki taciz ve tecavüz suçlaması sonrası New York polisine teslim olan ABD'nin ünlü film yapımcılarından Harvey Weinstein, 1 milyon dolar kefaletle serbest bırakıldı. Weinstein pasaportunu polise teslim etmeyi ve GPS takip cihazı takmayı da kabul etti. Gwyneth Paltrow, 1990'larda kendisini taciz eden Weinstein'ın parayla serbest kalmasına tepki gösterdi ve, "Sonuna kadar kaçamazsın" ifadesini kullandı.
GWYNETH PALTROW
GWYNETH PALTROW
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