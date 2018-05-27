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Parayı veren sapık serbest kaldı

Parayı veren sapık serbest kaldı
Hakkındaki taciz ve tecavüz suçlaması sonrası polisine teslim olan ABD'nin ünlü film yapımcılarından , 1 milyon dolar kefaletle serbest bırakıldı. Weinstein pasaportunu polise teslim etmeyi ve GPS takip cihazı takmayı da kabul etti. , 1990'larda kendisini taciz eden Weinstein'ın parayla serbest kalmasına tepki gösterdi ve, "Sonuna kadar kaçamazsın" ifadesini kullandı.



GWYNETH PALTROW
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