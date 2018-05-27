Reklamların aranan isimlerinden olan Ozan Güven, ING Bank'ın yeni yüzü oldu. Güven, bankanın yeni reklam filmi için önceki gün oğlu Ali Ateş ve eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile kamera karşısına geçti. Oğlunun antrenmanını izleyen bir babayı canlandıran 43 yaşındaki oyuncu, basketboldaki hünerlerini konuşturdu.
Ozan sahaya çıktı
Etiketler: Ozan Güven , Kerem Tunçeri
- 27 Mayıs 2018, Pazar
- Gazete
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