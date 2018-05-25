;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Hollywood dedikoduları
  2. Meksika’da polis gaspı

Bu plana maşallah

Bu plana maşallah
Arnavut kökenli İngiliz yıldız Rita Ora'dan "Maşallah" dedirten plan... Hollywood'un son dönemdeki trendine uyup nazar boncuklu kolyesini boynundan hiç çıkarmayan 27 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı, Türkler'in meşhur simgesinden ilham aldı. Birçok yıldız gibi ticarete atılmayı planlayan , nazar boncuklu takılar tasarlamaya başladı. Tasarlayacağı nazar boncuklu kolye, bilezik, küpe ve halhalları kendi adını taşıyan markasıyla satışa sunmayı planlayan güzel yıldız, bu hayalini de 2019 yılında hayata geçirmek istediğini açıkladı.

Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ