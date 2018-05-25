Arnavut kökenli İngiliz yıldız Rita Ora'dan "Maşallah" dedirten plan... Hollywood'un son dönemdeki trendine uyup nazar boncuklu kolyesini boynundan hiç çıkarmayan 27 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı, Türkler'in meşhur simgesinden ilham aldı. Birçok yıldız gibi ticarete atılmayı planlayan Rita Ora, nazar boncuklu takılar tasarlamaya başladı. Tasarlayacağı nazar boncuklu kolye, bilezik, küpe ve halhalları kendi adını taşıyan markasıyla satışa sunmayı planlayan güzel yıldız, bu hayalini de 2019 yılında hayata geçirmek istediğini açıkladı.
Bu plana maşallah
Etiketler: Rita Ora
- 25 Mayıs 2018, Cuma
- Gazete
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