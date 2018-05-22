Prensese torpil yok

Prens Harry ile Meghan Markle'ın düğününün yankıları sürüyor. Prens'in Kraliyet Ailesi'nin birçok yasağına rağmen ABD'li oyuncuyla evlenmesi, 'gerçek aşkın' anlatıldığı masallara benzetildi... Düğünle ilgili birçok detay açığa çıkarken şimdi ise bundan sonra nelerin olacağı merak konusu oldu... Evlenerek 'Sussex Düşesi' unvanını alan Meghan Markle'ın Kraliyet Ailesi üyesi olarak yapacağı çalışmaların feminizmi destekleyen alanlara odaklanması bekleniyor.
450 GÜN SINIRI OLACAK!
Kraliçe Elizabeth'in 'istemediği gelin' olan güzel prensesi, İngiliz vatandaşı olması için zorlu bir süreç bekliyor. Kraliyet Ailesi üyesi olmasına rağmen hiçbir kolaylık sağlanmayacak olan Meghan Markle, ancak 5 yıl sonra İngiliz vatandaşı olabilecek. Prens Harry ile evliliği sayesinde şu anda İngiltere'de oturma ve çalışma izni bulunan prenses, 5 yıl boyunca İngiltere dışında 450 günden fazla kalamayacak. Bu süre sonunda yeterlilik sınavına girecek olan Markle, İngiliz vatandaşı olana dek vergisini ABD'ye ödeyecek.
Aşkın simgesi olan Meghan Markle ile Prens Harry, tören boyunca ve sonrasında ellerini birbirlerinden hiç ayırmadı.
EN ROMANTİK KARE SEÇİLDİ
Çiftin at arabasında halkı selamlarken bir yandan da el ele tutuştukları sırada tepeden çekilen bu fotoğrafları, düğünün en romantik karelerinden biri oldu.
HEDİYELER SATILIYOR
yılın düğününe davet edilen protokol dışı davetlilerden bazıları, kendilerine dağıtılan düğün hediyelerini internet üzerinden bin sterlin (6 bin TL) ve üzerinde fiyata satışa çıkardı.
BALAYI NEREDE?
Genç çiftin balayı için ilk seçeneğinin Namibya olduğu biliniyor.
Karayipler'deki Nevis isimli küçük ada, gözde çiftin favori balayı seçeneklerinden...
CHARLOTTE SEVİMLİLİĞİ
Prens William ile Kate Middleton'ın 3 yaşındaki kızları Charlotte, tören boyunca yüzleri güldürdü.
TÖREN YERİNE MARKETE!
Meghan Markle'ın düğününe davet etmediği kuzeni ve teyzesi, törenden birkaç saat önce ABD'deki bir marketteydi. Hamburger yiyip evlerine dönen ikili, töreni canlı yayınla TV'den takip etti.
YENGEDEN 'KOPYA' ÇIKIŞI!
Türk işadamı Cem Habib ile evli olan Caroline Stanbury, 14 yıl önce giydiği gelinliğin Meghan Markle'ınkiyle çok benzediğini söyledi. İngiliz yengenin bu paylaşımı, İngiliz basınında geniş yer buldu.
450 GÜN SINIRI OLACAK!
Kraliçe Elizabeth'in 'istemediği gelin' olan güzel prensesi, İngiliz vatandaşı olması için zorlu bir süreç bekliyor. Kraliyet Ailesi üyesi olmasına rağmen hiçbir kolaylık sağlanmayacak olan Meghan Markle, ancak 5 yıl sonra İngiliz vatandaşı olabilecek. Prens Harry ile evliliği sayesinde şu anda İngiltere'de oturma ve çalışma izni bulunan prenses, 5 yıl boyunca İngiltere dışında 450 günden fazla kalamayacak. Bu süre sonunda yeterlilik sınavına girecek olan Markle, İngiliz vatandaşı olana dek vergisini ABD'ye ödeyecek.
Aşkın simgesi olan Meghan Markle ile Prens Harry, tören boyunca ve sonrasında ellerini birbirlerinden hiç ayırmadı.
EN ROMANTİK KARE SEÇİLDİ
Çiftin at arabasında halkı selamlarken bir yandan da el ele tutuştukları sırada tepeden çekilen bu fotoğrafları, düğünün en romantik karelerinden biri oldu.
HEDİYELER SATILIYOR
yılın düğününe davet edilen protokol dışı davetlilerden bazıları, kendilerine dağıtılan düğün hediyelerini internet üzerinden bin sterlin (6 bin TL) ve üzerinde fiyata satışa çıkardı.
BALAYI NEREDE?
Genç çiftin balayı için ilk seçeneğinin Namibya olduğu biliniyor.
Karayipler'deki Nevis isimli küçük ada, gözde çiftin favori balayı seçeneklerinden...
CHARLOTTE SEVİMLİLİĞİ
Prens William ile Kate Middleton'ın 3 yaşındaki kızları Charlotte, tören boyunca yüzleri güldürdü.
TÖREN YERİNE MARKETE!
Meghan Markle'ın düğününe davet etmediği kuzeni ve teyzesi, törenden birkaç saat önce ABD'deki bir marketteydi. Hamburger yiyip evlerine dönen ikili, töreni canlı yayınla TV'den takip etti.
YENGEDEN 'KOPYA' ÇIKIŞI!
Türk işadamı Cem Habib ile evli olan Caroline Stanbury, 14 yıl önce giydiği gelinliğin Meghan Markle'ınkiyle çok benzediğini söyledi. İngiliz yengenin bu paylaşımı, İngiliz basınında geniş yer buldu.
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