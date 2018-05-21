Müzik dünyasının en genç yıldızı Aleyna Tilki, 19 Mayıs kutlamaları kapsamında önceki akşam Antalya'daki The Land of Legends'da sahne aldı. Bayram coşkusunu sahnede yaşayan 18 yaşındaki popçu, 'O Sen Olsan Bari' ve 'Cevapsız Çınlama' gibi sevilen şarkılarının da olduğu repertuvarıyla hayranlarını coşturdu.
Sahnede bayram
Etiketler: Antalya , bayram , aleyna tilki
- 21 Mayıs 2018, Pazartesi
- Gazete
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