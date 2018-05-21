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İMSAKİYE RAMAZAN
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Sahnede

Sahnede bayram
Müzik dünyasının en genç yıldızı Aleyna Tilki, 19 Mayıs kutlamaları kapsamında önceki akşam Antalya'daki The Land of Legends'da sahne aldı. coşkusunu sahnede yaşayan 18 yaşındaki popçu, 'O Sen Olsan Bari' ve 'Cevapsız Çınlama' gibi sevilen şarkılarının da olduğu repertuvarıyla hayranlarını coşturdu.
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  • 21 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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