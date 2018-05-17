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Dikkat bebek var!

Dikkat bebek var!
Cemiyet hayatının ünlü ismi Pınar Sabancı'dan güzel haber var. İşadamı eşi İlhan Sabancı ve çocuklarıyla mutlu bir hayat sürdüren sosyetik güzelin ailesi git gide büyüyor. Önceki gün bir sergiyi ziyaret eden Sabancı, profilden verdiği pozla üçünçü çocuğuna hamile olduğunu müjdeledi.



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  • 17 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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