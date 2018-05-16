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Aşk değil iş var

Aşk değil iş var
Mimar Zeynep Yılmaz'dan aşk iddiasına jet hızıyla yanıt geldi. Adı Sadettin Saran'la anılan Yılmaz, dedikodulara kibarca şu yanıtı verdi: "Sadettin Saran'la sadece iş ilişkimiz vardır. Yanlış anlaşıldığı için üzgünüm."
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  • 16 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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