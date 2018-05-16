Mimar Zeynep Yılmaz'dan aşk iddiasına jet hızıyla yanıt geldi. Adı Sadettin Saran'la anılan Yılmaz, dedikodulara kibarca şu yanıtı verdi: "Sadettin Saran'la sadece iş ilişkimiz vardır. Yanlış anlaşıldığı için üzgünüm."
Aşk değil iş var
Etiketler: Saadettin Saran , Zeynep Yılmaz
- 16 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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