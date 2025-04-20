Sevil Akdağ Elif Kırav'a takıntılı mıydı? Yakın arkadaştan kan donduran açıklamalar: "Telefona ulaşamasın diye kapının önüne koymuş..."
Oyuncu Sevil Akdağ (32), dün akşam saatlerinde Fatih'te evine gittiği Elif Kırav'ı (29) aralarında çıkan tartışma sonucu bıçaklayarak öldürdü. Kısa sürede yakalanan Sevil Akdağ tutuklanarak cezaevine gönderilirken Elif Kırav'ın yakın arkadaşı Bade Taş sosyal medya hesabından olaya ilişkin açıklamada bulundu. Bade Taş, Sevil Akdağ'ın Elif Kırav'a takıntılı olduğunu iddia ederek, "Telefona ulaşamasın diye kapının önüne koymuş. Her yerinden bıçaklamış. Sırtından, kaşından, gözünden, kalbinden. 35-40 tane bıçak izi var." ifadelerini kullandı.