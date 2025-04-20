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Sevil Akdağ Elif Kırav'a takıntılı mıydı? Yakın arkadaştan kan donduran açıklamalar: "Telefona ulaşamasın diye kapının önüne koymuş..."

Oyuncu Sevil Akdağ (32), dün akşam saatlerinde Fatih'te evine gittiği Elif Kırav'ı (29) aralarında çıkan tartışma sonucu bıçaklayarak öldürdü. Kısa sürede yakalanan Sevil Akdağ tutuklanarak cezaevine gönderilirken Elif Kırav'ın yakın arkadaşı Bade Taş sosyal medya hesabından olaya ilişkin açıklamada bulundu. Bade Taş, Sevil Akdağ'ın Elif Kırav'a takıntılı olduğunu iddia ederek, "Telefona ulaşamasın diye kapının önüne koymuş. Her yerinden bıçaklamış. Sırtından, kaşından, gözünden, kalbinden. 35-40 tane bıçak izi var." ifadelerini kullandı.

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takvim.com.tr
Sevil Akdağ Elif Kırav’a takıntılı mıydı? Yakın arkadaştan kan donduran açıklamalar: Telefona ulaşamasın diye kapının önüne koymuş...

Olay, dün 13.00'te Fatih İskenderpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Elif Kırav ve ve arkadaşı Oyuncu Sevil Akdağ, Kırav'ın evinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine 32 yaşındaki oyuncu Sevil Akdağ, arkadaşı 29 yaşındaki Elif Kırav'ı bıçaklayarak önce öldürdü, daha sonra bileklerini kestiği iddia edildi.

Sevil Akdağ Elif Kırav’a takıntılı mıydı? Yakın arkadaştan kan donduran açıklamalar: Telefona ulaşamasın diye kapının önüne koymuş...

Oyuncu Akdağ ise daha sonra evden kaçarak uzaklaştı. Genç kadının çığlık seslerini duyan komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.

Sevil Akdağ Elif Kırav’a takıntılı mıydı? Yakın arkadaştan kan donduran açıklamalar: Telefona ulaşamasın diye kapının önüne koymuş...

TUTUKLANDI

Komşular gelen sesler üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber vermiş, bölgede yaptıkları çalışmalar sonrası kameraları inceleyen ekipler kaçan Sevil Akdağ'ı Esenyurt'ta yakalayarak gözaltına almıştı.

Sevil Akdağ Elif Kırav’a takıntılı mıydı? Yakın arkadaştan kan donduran açıklamalar: Telefona ulaşamasın diye kapının önüne koymuş...

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen Sevil Akdağ, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sevil Akdağ Elif Kırav’a takıntılı mıydı? Yakın arkadaştan kan donduran açıklamalar: Telefona ulaşamasın diye kapının önüne koymuş...

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Elif Kırav, ikindi namazı sonrası Fatih Cami'de kılınan cenaze namazı sonrasında sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Elif Kırav'ın cenazesine ailesi, yakınları, arkadaşları ve sevenleri katıldı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Elif Kırav'ın ablası Müzeyyen Malat, kardeşinin vahşice öldürüldüğünü belirtti. İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazı sonrası Kırav'ın naaşı Sarıyer Kilyos Mezarlığı'na defnedildi.

Sevil Akdağ Elif Kırav’a takıntılı mıydı? Yakın arkadaştan kan donduran açıklamalar: Telefona ulaşamasın diye kapının önüne koymuş...

ELİF KIRAV'A TAKINTILI MIYDI?

Kan donduran cinayet Türkiye'nin gündeminde büyük yankı uyandırırken Elif Kırav'ın yakın arkadaşı Bade Taş, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Sevil Akdağ Elif Kırav'a takıntılı mıydı? Yakın arkadaştan kan donduran açıklamalar!

Sevil Akdağ Elif Kırav’a takıntılı mıydı? Yakın arkadaştan kan donduran açıklamalar: Telefona ulaşamasın diye kapının önüne koymuş...

Elif Kırav'ın arkadaşı Bade Taş, "O cani benim arkadaşımın ne yazık ki çocukluk arkadaşı ama ben kendisini sadece iki kere falan gördüm. İçten içe Elif'e takıktı anlamadığımız bir şekilde. Yani ne zaman alkol ya da başka bir madde alsa Elif'e arıyordu. Elif'e ağlıyordu." dedi.

Sevil Akdağ Elif Kırav’a takıntılı mıydı? Yakın arkadaştan kan donduran açıklamalar: Telefona ulaşamasın diye kapının önüne koymuş...

Taş, Elif Kırav'ın kendi evine gitmesinin ardından sabaha karşı cebinde kesici aletle Sevil Akdağ'ın geldiğini söyledi.

Sevil Akdağ Elif Kırav’a takıntılı mıydı? Yakın arkadaştan kan donduran açıklamalar: Telefona ulaşamasın diye kapının önüne koymuş...

"TELEFONA ULAŞAMASIN DİYE..."

Sözlerine devam eden Taş, "Sabaha karşı cebinde kesici aletle Elif'in kapısına gidiyor. İçeride ne yaşandı bilmiyorum. Sadece telefona ulaşamasın diye kapının önüne koymuş. Her yerinden bıçaklamış. Sırtından, kaşından, gözünden, kalbinden. 35-40 tane bıçak izi var." dedi.