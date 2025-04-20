Sevil Akdağ Elif Kırav'a takıntılı mıydı? Yakın arkadaştan kan donduran açıklamalar: "Telefona ulaşamasın diye kapının önüne koymuş..."

Elif Kırav'ın arkadaşı Bade Taş, "O cani benim arkadaşımın ne yazık ki çocukluk arkadaşı ama ben kendisini sadece iki kere falan gördüm. İçten içe Elif'e takıktı anlamadığımız bir şekilde. Yani ne zaman alkol ya da başka bir madde alsa Elif'e arıyordu. Elif'e ağlıyordu." dedi.