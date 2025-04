"Mehmetçik Gazze'ye" ve "Stop the genocide in the Gaza" yazılı pankartlar açan katılımcılar, "Filistin'de 50.800 + kişi şehit oldu", "Gazze'deki abluka hukuksuzdur", "Ey İslam devletleri siyonist çeteyi durdurun" yazılı dövizler taşıyarak yürüyüşü devam ediyor.