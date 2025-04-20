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EMEKLİYE 27 BİN TL | En yüksek hangi banka veriyor? Milyonların gözü protokole çevrildi...

Bankalar bu ay emeklilere 27 bin liraya varan promosyon imkanı sunarken, milyonların gözü tutarları daha da yükseltecek protokole çevrildi. Bankalarla imzalanacak protokol, promosyon kazancını büyütecek...

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Nisan 2025
EMEKLİYE 27 BİN TL | En yüksek hangi banka veriyor? Milyonların gözü protokole çevrildi...

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Emeklilere ek gelir imkanı sağlayan bayram ikramiyeleri artarken, sıra banka promosyonlarına geldi. Milyonlarca emekli heyecanla Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bankalarla imzalaması beklenen protokole kilitlendi.

Bu protokolle bankaların maaş dilimlerine göre emeklilere ödeyeceği en düşük promosyon tutarları güncellenecek. Promosyon tutarları böylece artarken, isteyen bankalar daha yüksek ödeme de verebilecek.

Emekliye 27 bin TL! (Takvim.com.tr arşiv)Emekliye 27 bin TL! (Takvim.com.tr arşiv)

HERKES YARARLANACAK
Emekliler, yükselen promosyondan bankasına başvurarak yararlanabilecek. Banka da emeklinin iade tutarını hesaplayacak. Ya bu tutar iade alınarak yeni promosyon verilecek ya da yeni promosyondan iade tutarı düşülerek emekliye ödeme yapılacak. İsteyen emekli de başka bankaya geçebilecek. Bunun için emekli öncelikle mevcut bankasına kalan sürenin promosyonunu iade edecek. Ardından da maaşını taşıyarak yeni bankasından yeni promosyonu alabilecek.

Emekliye 27 bin TL! (Takvim.com.tr arşiv)Emekliye 27 bin TL! (Takvim.com.tr arşiv)

KİM, NE VERİYOR?
Halen bazı bankalar emeklilere mevcut taban promosyon tutarını ödüyor. Bu kapsamda aylığı 10 bin liranın altında bulunanlar 5 bin, 10 bin ile 14 bin 999 lira arasında olanlar 8 bin, 15 bin ile 19 bin 999 lira arasında bulunanlar 10 bin, 20 bin lira ve üzerinde olanlar 12 bin lira alıyor.

Kimi bankalar şartsız kimileri de kartla alışveriş yapma, otomatik fatura ödeme talimatı verme, emekli yakınını getirme gibi şartlarla ödemeyi artırıyor. Nisan kampanyalarına göre; promosyon tutarı en alt maaş diliminde 20 bin, ikinci maaş diliminde 23 bin, üçüncü maaş diliminde 25 bin ve en üst maaş diliminde 27 bin liraya kadar çıkıyor. Protokolle bu tutarları aşan kazanç bekleniyor.

Emekliye 27 bin TL! (Takvim.com.tr arşiv)Emekliye 27 bin TL! (Takvim.com.tr arşiv)

İŞTE BANKALARIN KAMPANYALARI
Bankaların 10.000 liranın altı, 10.000-14.999 lira arası, 15.000-19.999 lira arası, 20.000 lira ve üzeri aylıklar için ödediği promosyon tutarları ve sunduğu fırsatlar şöyle...
■ AKBANK: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira promosyon. Ayrıca her otomatik fatura talimatına 500, toplamda 2.500 lira chip para.

■ ALBARAKA TÜRK: Maaşa göre 6.500, 10.400, 13.000, 15.600 lira promosyon. Buna ilaveten 2 otomatik fatura talimatına 1.400, emekli yakınını getirene her kişi için 500, toplam en çok 3.000 lira ek ödül.

Emekliye 27 bin TL! (Takvim.com.tr arşiv)Emekliye 27 bin TL! (Takvim.com.tr arşiv)

■ DENİZBANK: İlk kez bankada hesap açanlara ya da 3 yıllık taahhüdü sona erenlere; maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyona ilaveten, MobilDeniz indirilirse 1.000, KMH edinilirse 1.000, kredi kartı alınırsa 2.000, otomatik fatura talimatı verilirse maaşa göre 1.000-4.000 lira.

■ FİBABANKA: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira.

■ GARANTİ BBVA: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira.

■ ING: 6.250, 10.000, 12.500,
15.000 lira promosyon. Ayrıca 5 otomatik fatura talimatına 2.500 lira (talimat başına 500 TL), Turuncu Hesap'a 75.000 lira ve üzeri bakiye getirenlere 2.500 lira, 50 bin lira ihtiyaç kredisi kullanana 2.500 lira, kredi kartıyla tek seferde 1.000 lira harcayana 2.500 lira.

Emekliye 27 bin TL! (Takvim.com.tr arşiv)Emekliye 27 bin TL! (Takvim.com.tr arşiv)


■ İŞ BANKASI: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira.

■ ŞEKERBANK: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira. Ayrıca 2 otomatik fatura talimatına maaşa göre 1.000 ya da 2.000 lira, kredi kartı alana 2.000 lira, sigortaya maaşa göre 1.000 veya 1.500 lira, 25 bin lira krediye de maaşa göre 1.000 veya 2.500 lira veriyor.

■ QNB: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira promosyon. Buna ilaveten emekli kredi kartı sahiplerine market ve eczane harcamalarında yılda bin 200 liraya varan indirim.

■ TEB: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyon. Ayrıca 2 otomatik fatura talimatı verenlere ilave 9.000 lira.

Emekliye 27 bin TL! (Takvim.com.tr arşiv)Emekliye 27 bin TL! (Takvim.com.tr arşiv)

■ TÜRKİYE FİNANS: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyon. Buna ilaveten emekli yakınını getirenlere her kişi için 250, toplamda en çok 2.500 lira.

■ YAPI KREDİ: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira promosyon. Buna ilaveten 2 yeni fatura talimatına 2.500 lira, kredi kartıyla 1.000 lira harcamaya 2.000 lira, 60 gün içinde mobil uygulama kullanana 500 lira ek ödül.

■ HALKBANK: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira.

■ VAKIFBANK: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyon. Ayrıca kredi kartı alıp harcama yapan yeni emeklilere ayda 1.500, 10 ayda 15.000 liraya varan nakit ödeme.

■ ZİRAAT: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira.

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