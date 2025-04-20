EMEKLİYE 27 BİN TL | En yüksek hangi banka veriyor? Milyonların gözü protokole çevrildi...

Emekliye 27 bin TL! (Takvim.com.tr arşiv)
İŞTE BANKALARIN KAMPANYALARI
Bankaların 10.000 liranın altı, 10.000-14.999 lira arası, 15.000-19.999 lira arası, 20.000 lira ve üzeri aylıklar için ödediği promosyon tutarları ve sunduğu fırsatlar şöyle...
■ AKBANK: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira promosyon. Ayrıca her otomatik fatura talimatına 500, toplamda 2.500 lira chip para.
■ ALBARAKA TÜRK: Maaşa göre 6.500, 10.400, 13.000, 15.600 lira promosyon. Buna ilaveten 2 otomatik fatura talimatına 1.400, emekli yakınını getirene her kişi için 500, toplam en çok 3.000 lira ek ödül.
Emekliye 27 bin TL! (Takvim.com.tr arşiv)
■ DENİZBANK: İlk kez bankada hesap açanlara ya da 3 yıllık taahhüdü sona erenlere; maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyona ilaveten, MobilDeniz indirilirse 1.000, KMH edinilirse 1.000, kredi kartı alınırsa 2.000, otomatik fatura talimatı verilirse maaşa göre 1.000-4.000 lira.
■ FİBABANKA: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira.
■ GARANTİ BBVA: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira.
■ ING: 6.250, 10.000, 12.500,
15.000 lira promosyon. Ayrıca 5 otomatik fatura talimatına 2.500 lira (talimat başına 500 TL), Turuncu Hesap'a 75.000 lira ve üzeri bakiye getirenlere 2.500 lira, 50 bin lira ihtiyaç kredisi kullanana 2.500 lira, kredi kartıyla tek seferde 1.000 lira harcayana 2.500 lira.
Emekliye 27 bin TL! (Takvim.com.tr arşiv)
■ İŞ BANKASI: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira.
■ ŞEKERBANK: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira. Ayrıca 2 otomatik fatura talimatına maaşa göre 1.000 ya da 2.000 lira, kredi kartı alana 2.000 lira, sigortaya maaşa göre 1.000 veya 1.500 lira, 25 bin lira krediye de maaşa göre 1.000 veya 2.500 lira veriyor.
■ QNB: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira promosyon. Buna ilaveten emekli kredi kartı sahiplerine market ve eczane harcamalarında yılda bin 200 liraya varan indirim.
■ TEB: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyon. Ayrıca 2 otomatik fatura talimatı verenlere ilave 9.000 lira.
Emekliye 27 bin TL! (Takvim.com.tr arşiv)
■ TÜRKİYE FİNANS: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyon. Buna ilaveten emekli yakınını getirenlere her kişi için 250, toplamda en çok 2.500 lira.
■ YAPI KREDİ: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira promosyon. Buna ilaveten 2 yeni fatura talimatına 2.500 lira, kredi kartıyla 1.000 lira harcamaya 2.000 lira, 60 gün içinde mobil uygulama kullanana 500 lira ek ödül.
■ HALKBANK: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira.
■ VAKIFBANK: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyon. Ayrıca kredi kartı alıp harcama yapan yeni emeklilere ayda 1.500, 10 ayda 15.000 liraya varan nakit ödeme.
■ ZİRAAT: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira.
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