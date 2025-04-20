EMEKLİYE 27 BİN TL | En yüksek hangi banka veriyor? Milyonların gözü protokole çevrildi...

Bu protokolle bankaların maaş dilimlerine göre emeklilere ödeyeceği en düşük promosyon tutarları güncellenecek. Promosyon tutarları böylece artarken, isteyen bankalar daha yüksek ödeme de verebilecek.

HERKES YARARLANACAK Emekliler, yükselen promosyondan bankasına başvurarak yararlanabilecek. Banka da emeklinin iade tutarını hesaplayacak. Ya bu tutar iade alınarak yeni promosyon verilecek ya da yeni promosyondan iade tutarı düşülerek emekliye ödeme yapılacak. İsteyen emekli de başka bankaya geçebilecek. Bunun için emekli öncelikle mevcut bankasına kalan sürenin promosyonunu iade edecek. Ardından da maaşını taşıyarak yeni bankasından yeni promosyonu alabilecek.

Emekliye 27 bin TL! (Takvim.com.tr arşiv)

KİM, NE VERİYOR?

Halen bazı bankalar emeklilere mevcut taban promosyon tutarını ödüyor. Bu kapsamda aylığı 10 bin liranın altında bulunanlar 5 bin, 10 bin ile 14 bin 999 lira arasında olanlar 8 bin, 15 bin ile 19 bin 999 lira arasında bulunanlar 10 bin, 20 bin lira ve üzerinde olanlar 12 bin lira alıyor.

Kimi bankalar şartsız kimileri de kartla alışveriş yapma, otomatik fatura ödeme talimatı verme, emekli yakınını getirme gibi şartlarla ödemeyi artırıyor. Nisan kampanyalarına göre; promosyon tutarı en alt maaş diliminde 20 bin, ikinci maaş diliminde 23 bin, üçüncü maaş diliminde 25 bin ve en üst maaş diliminde 27 bin liraya kadar çıkıyor. Protokolle bu tutarları aşan kazanç bekleniyor.