Güneşli havalara kısa mola! Meteoroloji’den saatli uyarı geldi: Kırkikindi yağmurları o illeri etkileyecek! Sağanak, toz, fırtına...

SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

Yapılan son değerlendirmelere göre, Ankara, Çankırı, Bilecik, Kayseri, Nevşehir, Kütahya, Eskişehir, Sinop, Erzincan, Van, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Erzurum'un kuzeyi ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Orta ve Doğu Karadeniz yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altına girecek.