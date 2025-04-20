Kadraj Galeri Kadraj İkon Güneşli havalara kısa mola! Meteoroloji'den saatli uyarı geldi: Kırkikindi yağmurları o illeri etkileyecek! Sağanak, toz, fırtına...

Güneşli havalara kısa mola! Meteoroloji'den saatli uyarı geldi: Kırkikindi yağmurları o illeri etkileyecek! Sağanak, toz, fırtına...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 19 Nisan tarihli hava durumu raporuna göre Türkiye genelinde bahar havası yerini kısa süreli ama etkili yağışlara bırakıyor. Özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde öğle saatlerinden sonra başlayan ani sağanaklar, kırkikindi yağmurlarının başladığını gösteriyor. Peki bu hafta hava nasıl olacak? Bugün yağmur var mı? 19 Nisan hava durumu raporu!

Giriş Tarihi: 20.04.2025 09:15 Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 09:15
Güneşli havalara kısa mola! Meteoroloji’den saatli uyarı geldi: Kırkikindi yağmurları o illeri etkileyecek! Sağanak, toz, fırtına...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülke genelini etkisi altına alacak yeni hava durumu raporunu paylaştı. Türkiye'nin farklı bölgelerinde sağanak yağış, sis ve toz taşınımı beklentisi varken Doğu Anadolu'da etkili rüzgarlar için de uyarı yapıldı.

Güneşli havalara kısa mola! Meteoroloji’den saatli uyarı geldi: Kırkikindi yağmurları o illeri etkileyecek! Sağanak, toz, fırtına...

SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

Yapılan son değerlendirmelere göre, Ankara, Çankırı, Bilecik, Kayseri, Nevşehir, Kütahya, Eskişehir, Sinop, Erzincan, Van, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Erzurum'un kuzeyi ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Orta ve Doğu Karadeniz yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altına girecek.

Güneşli havalara kısa mola! Meteoroloji’den saatli uyarı geldi: Kırkikindi yağmurları o illeri etkileyecek! Sağanak, toz, fırtına...

Yağışların özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olabileceği, vatandaşların ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olması gerektiği bildirildi.

Güneşli havalara kısa mola! Meteoroloji’den saatli uyarı geldi: Kırkikindi yağmurları o illeri etkileyecek! Sağanak, toz, fırtına...

Sabah ve Gece Saatlerinde Sis Uyarısı

Meteoroloji, sabah ve gece saatlerinde özellikle kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülebileceğini belirtti. Sürücülerin bu saat dilimlerinde dikkatli olması, görüş mesafesinin düşmesine karşı tedbir alması istendi.

Güneşli havalara kısa mola! Meteoroloji’den saatli uyarı geldi: Kırkikindi yağmurları o illeri etkileyecek! Sağanak, toz, fırtına...

Toz Taşınımı Hava Kalitesini Düşürecek

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, gün boyunca toz taşınımı etkisine açık olacak.