Güneşli havalara kısa mola! Meteoroloji'den saatli uyarı geldi: Kırkikindi yağmurları o illeri etkileyecek! Sağanak, toz, fırtına...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 19 Nisan tarihli hava durumu raporuna göre Türkiye genelinde bahar havası yerini kısa süreli ama etkili yağışlara bırakıyor. Özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde öğle saatlerinden sonra başlayan ani sağanaklar, kırkikindi yağmurlarının başladığını gösteriyor. Peki bu hafta hava nasıl olacak? Bugün yağmur var mı? 19 Nisan hava durumu raporu!
Giriş Tarihi: 20.04.2025 09:15
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 09:15